Zeman: “Manna? Ha lavorato con me a Lugano, è molto bravo. Ma a Napoli non è semplice lavorare”

Zdenek Zeman, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della figura di Giovanni Manna, molto vicino a diventare il nuovo Ds del Napoli. Il tecnico, ha avuto modo di lavorarci a Lugano, e ne parla così.

“Manna è molto bravo, quando eravamo a Lugano era ancora più giovane, pensava sempre a quello che c’era da fare e c’è riuscito anche molto bene. Io sono sempre stato pro giovani, spesso in passato erano chiusi dai giocatori con più esperienza. Non è facile fare il direttore a Napoli soprattutto in questo momento, quest’anno la squadra non si è confermata e quindi c’è qualche problema: i problemi li risolvono i direttori. Manna è un grande lavoratore, bisogna vedere se la società lo mette in condizione di lavorare. Gli allenatori giovani stanno facendo molto bene, Palladino a Monza, De Rossi a Roma sono esempi. Possanzini? L’ho avuto come giocatore a Brescia, non lo conosco come allenatore, ma quello che posso dire è che la Serie C è molto diversa dalla Serie A. Italiano? È bravo per quello che ha fatto fino ad ora, ha fatto bene a La Spezia e a Firenze. Con la Fiorentina ha fatto molto bene nelle coppe, meno in campionato. Se ci sono delle somiglianze con me? Si. Conte? Può allenare dappertutto, è un grande lavoratore e grande conoscitore di calcio, in più ha esperienza da giocatore”.