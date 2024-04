La Ssc Napoli, con un post condiviso attraverso il suo profilo X, ha reso noto che è stato Aurelio De Laurentiis ad aver richiesto di essere ascoltato dalla Procura di Roma per quanto riguarda l’indagine relativa all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. “Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen”.

