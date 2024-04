De Laurentiis interrogato per circa un’ora dalla Procura. I dettagli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è recato in mattinata alla Procura di Roma per essere interrogato a proposito dell’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Il patron, come riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, ha lasciato dopo circa un’ora dal suo arrivo, senza poi rilasciare alcuna dichiarazione alla stampa.

“È durato poco più di un’ora l’interrogatorio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis davanti ai pm della procura di Roma nell’ambito dell’indagine per falso in bilancio. Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie sull’acquisto di Victor Osimhen nel 2020. L’iscrizione di De Laurentiis a Roma è avvenuta dopo l’invio degli atti da parte dei pm partenopei. A gennaio la procura della Capitale ha chiuso le indagini che, oltre al presidente, riguardano anche la società sportiva Calcio Napoli e il consiglio di amministrazione all’epoca dei fatti. All’interrogatorio davanti ai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, erano presenti i difensori Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada. Nei prossimi giorni gli avvocati depositeranno una memoria. De Laurentis ha lasciato la città giudiziaria senza rilasciare dichiarazioni”.