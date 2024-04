Tuttosport: “Giuntoli ha garantito per Manna con ADL passato sopra il suo essere bianconero”

Aurelio De Laurentiis ha trovato in Giovanni Manna il profilo giusto per ricoprire il ruolo di dirigente sportivo del Napoli la prossima stagione.

Una scelta influenzata – come spiega l’edizione odierna di Tuttosport – anche dalle parole di Cristiano Giuntoli, diesse della Juventus, che ha garantito per il suo attuale primo collaboratore: “E che la professionalità di Manna sia di alto livello è confermata anche da come ADL sia passato (giustamente: è civiltà) sopra al dettaglio della conclamata fede bianconera del dirigente e le indiscrezioni raccontano che le garanzie dello stesso Giuntoli – buoni i rapporti tra i due in questi mesi – siano state preziose per superare in volata le candidature alternative di Accardi dell’Empoli e di D’Amico dell’Atalanta“.