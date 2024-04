Sky – Modugno: “Il Napoli ci proverà ancora per Conte, vi spiego”

Durante la diretta di Sky Sport 24, Francesco Modugno, giornalista Sky e inviato da Castel Volturno, ha parlato del mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“L’arrivo di Manna aggiungerà conoscenze, idee, una visione magari ancor più allargata, le energie e la freschezza della gioventù. Un progetto che ricomincia con un nuovo allenatore, quindi magari Vincenzo Italiano, che è il profilo individuato. Ma da quello che ci risulta ancora un tentativo verrà fatto per Antonio Conte. Poi chissà, il casting di De Laurentiis è sempre così ampio e allargato. Di sicuro serviranno almeno due difensori, due mezzali, un centravanti erede di Osimhen. Poi bisognerà capire, perché quello del Napoli può essere un mercato molto dinamico sia in entrata che chiaramente in uscita”.