Foschi: “Manna sarà il nuovo Giuntoli. Su Italiano invece…”

Rino Foschi, direttore sportivo del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad “Azzurro 99” in onda su Campi Flegrei TV. Ecco cosa ne pensa di Manna, il nuovo ds del Napoli:

“Manna è una persona giovane, ma lo conosce bene Giuntoli. Ha un buon bagaglio di esperienza. Io penso che sia un ottimo colpo per il Napoli. Ha le carte in regola per essere il futuro Giuntoli, senza dimenticare che in ottica Napoli c’era anche Accardi, che io ritengo essere un altro direttore molto, ma molto interessante. Italiano? Un giocatore che ho preso da piccolo, lo conosco molto bene. Una persona intelligente, eccezionale. Da allenatore non ha mai sbagliato un anno, sarebbe un ottimo investimento per gli azzurri”.