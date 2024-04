Sky – Di Marzio annuncia: “Il Napoli ha trovato l’accordo per Manna! Sull’allenatore…”

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il Napoli avrebbe trovato l’accordo col ds della Juventus Giovanni Manna. Il direttore sportivo è il primo acquisto della prossima stagione azzurra e insieme a lui a breve si conoscerà anche l’allenatore. Ecco cosa riporta Di Marzio sul suo sito ufficiale:

“Aurelio De Laurentiis ha individuato in Manna il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione. L’attuale direttore sportivo è Meluso, sul quale c’è una clausola di rinnovo automatico che il Napoli non sembra intenzionato a esercitare. Giovanni Manna firmerà un contratto per cinque anni. Sull’allenatore della prossima stagione tiene banco ancora Italiano della Fiorentina, certo di salutarla a fine stagione”.