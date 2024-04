Mattino – ADL vorrebbe offrire a Calzona un posto nello staff tecnico del Napoli

A fine stagione Francesco Calzona lascerà la panchina del Napoli. L’allenatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e dell’opzione rinnovo non si è mai parlato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che Aurelio De Laurentiis stia pensando di offrire a Calzona la possibilità di restare nel club azzurro come membro dello staff tecnico della prossima guida della squadra. Tuttavia, come spiega il quotidiano, la risposta sarebbe negativa per due ragioni: il contratto lungo con la Slovacchia e la volontà di proseguire la carriera come allenatore.