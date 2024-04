CorSport – Il Napoli non riscatterà Traorè e Dendoncker

Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport il Napoli non eserciterà i riscatti di Traorè e Dendoncker che a fine stagione ritorneranno al loro club di appartenenza.

“Gli esperimenti di gennaio non sono andati a buon fine: Traorè non verrà riscattato. Troppo alta la cifra richiesta dal Bournemouth considerando le prestazioni dell’ivoriano. Discorso simile per Dendoncker, che invece il campo finora I’ha visto pochissimo: 3 presenze e 21 minuti in campionato per il belga, che tornerà all’Aston Villa a fine stagione”.