Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è appena arrivato alla Procura di Roma, dove verrà interrogato riguardo l’indagine relativa all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille .Questo, è avvenuto per una cifra di circa 70 milioni, più i cartellini di Orestis Karnezis e dei prodotti del settore giovanile Manzi, Palmieri e Liguori. In questa, è accusato di falso in bilancio, a seguito di un rinvio a giudizio avvenuto lo scorso gennaio. Lo riporta La Repubblica.