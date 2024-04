Borghi: “Napoli? Conte potrebbe mettere riparo alla situazione azzurra. Manna? C’è un aspetto nella scelta che apprezzo”

Stefano Borghi, telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio, durante la trasmissione Taconazo. Nel suo intervento, ha parlato degli scenari aperti per la panchina del Napoli e della notizia secondo cui Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo dei partenopei. Queste le sue parole a riguardo.

“Napoli? Il sogno a cui si vuole mettere concretezza è Conte. In casa azzurra c’è bisogno di ricostruire tanto. Nella partita di sabato, contro l’Atalanta, si è visto ancora una volta quanto questa squadra sia fragile. È come se avesse perso la colonna vertebrale rispetto all’anno scorso oltre a tutto il resto. È una squadra che fa anche cose interessanti nella partita, ma hai sempre l’impressione che possa afflosciarsi. Da questo punto di vista, Conte ti rimette la schiena dritta immediatamente. Poi bisogna valutare il livello dei calciatori, il loro coinvolgimento, chi rimarrà e chi partirà. Manna? Non lo conosco personalmente, ma mi piace l’idea di mettere al comando di un progetto tecnico una figura di grande competenza tecnica. Non conosciamo la sua personalità, la sua capacità di stare a quell’altezza in questo mondo, sono cose che dovrà dimostrare. Sicuramente, viene da una gavetta fatta in un certo tipo di club e con un certo lavoro. Soprattutto, mi piace che nelle società italiane, si investa in figure che hanno competenze e conoscenze di campo”.