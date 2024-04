Balzarini: “So di contatti tra il Napoli e Conte. De Laurentiis avrà visto l’esultanza di Manna al gol di ieri?”

Gianni Balzarini, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del possibile approdo di Giovanni Manna alla società partenopea.

“Le parole di Giuntoli su Manna? Non credo mi abbia detto la verità definendo la notizia di Manna al Napoli come solo un’indiscrezione. Manna ha l’occhio giusto visti i calciatori usciti dalla Next Gen, in tanti si avvieranno ad una bella carriera. È uno che sa fare il suo mestiere, ma adesso si troverà ad affrontare una realtà diversa, dovrà gestire la prima squadra in una piazza esigente e per lui è un’evoluzione naturale. Avrà bisogno di spiccare il volo da solo. Manna e Conte insieme? Non ci metto becco, ma so di contatti tra il Napoli e Conte. Non sarà facile convincerlo dal piano economico, se vuole riaccasarsi in Italia dovrà rivedere le sue richieste. Ora mi chiedo, ma De Laurentiis avrà visto come ha esultato Manna ieri al goal della Juventus dopo che ha detto in passato di aver scoperto tardi che Giuntoli fosse juventino (scherza ndr.)”.