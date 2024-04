Kiss Kiss Napoli – Accardi al Napoli saltata per una richiesta del DS, Manna guadagnerà la metà

A Radio Kiss Kiss Napoli durante la Trasmissione di Radio Gol, ha parlato il giornalista Valter De Maggio per un interessante retroscena riguardo la vicenda del nuovo direttore sportivo. In origine, si era pensato ad ingaggiare Pietro Accardi dell’Empoli. L’affare è saltato sia per una questione economica che tecnica.

“L’idea era quella di affidare la gestione dell’area tecnica ad Accardi dell’Empoli che ha chiesto 800mila euro l’anno, mentre Manna ne prenderà circa 400mila euro. Ciò che non mi convince è che salta l’affare Accardi per un motivo, avrebbe voluto gestire tutto da solo, perciò si è defilato. Anche perchè De Laurentiis e Chiavelli avrebbero voluto mettere ancora bocca”.