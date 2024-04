Visita a sorpresa a Castel Volturno: un ct ha fatto visita agli azzurri

Il Corriere dello Sport rivela un ospite a sorpresa ieri a Castel Volturno, in occasione della ripresa degli allenamenti. Si tratta di Kaspe Hjulmand, ct della Danimarca di Lindstrom. Hjulmand ha parlato con il suo calciatore nella giornata di ieri e gli avrà spiegato il perchè della mancata convocazione per le ultime amichevoli della Nazionale. Il danese non sta vivendo un momento particolarmente felice e il ct avrà probabilmente voluto spronarlo in vista degli Europei di giugno. Ha scambiato anche qualche chiacchiera con Calzona e si è goduto la seduta della squadra. I due si incontreranno nuovamente all’Europeo visto che il tecnico del Napoli guiderà la Slovacchia.