Sky – Manna sarà il nuovo ds del Napoli: accordo con ADL arrivato negli scorsi giorni

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà Giovanni Manna il prossimo direttore sportivo del Napoli. Nei giorni scorsi ADL e Manna hanno raggiunto un accordo verbale e mancano solo le firme per concludere l’affare. Per la panchina il nome in pole resta quello di Italiano.

A Manna spetterà il compito di risollevare le sorti degli azzurri il prossimo anno, che dovranno far fronte a due addii già certi come quelli di Zielinski e Osimhen. Il braccio destro di Giuntoli alla Juve è pronto a prendersi un ruolo centrale al Napoli.