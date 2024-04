Tmw – ecco la programmazione delle gare di oggi

In questa giornata di martedì 2 aprile 2024, ci sono diversi appuntamenti interessanti. Alle ore 21:00 verrà trasmessa in chiaro la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. Nel frattempo, si terrà il big match di Premier League tra West Ham e Tottenham alle ore 21:15. Inoltre, ci saranno anche importanti partite nell’Eredivisie, la finale di Coppa Italia Serie C e la DFB Pokal. Un’ampia varietà di incontri sportivi che sicuramente terranno gli appassionati con il fiato sospeso.

20.00 Excelsior-PSV (Eredivisie) – MOLA

20.30 Catania-Padova (Finale Coppa Italia Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

20.45 Saarbrücken-Kaiserslautern (Semifinale Coppa di Germania) – SKY SPORT (canale 252)

21.00 Juventus-Lazio (Semifinale Coppa Italia) – CANALE 5

21.15 West Ham-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K