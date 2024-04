KKN, De Maggio: “Conte sta pensando seriamente di accettare il Napoli”

Valter de Maggio, direttore di KKN, ha parlato a Radio Goal di Antonio Conte sulla panchina azzurra il prossimo anno: “Conte sta prendendo in considerazione la possibilità di venire al Napoli il prossimo anno. Le percentuali di una buona riuscita dell’operazione stanno aumentando. Ci sono ancora vari ragionamenti da fare, ma i rapporti tra Conte e ADL sono ottimi. Il tecnico è convinto che si possa ricostruire il Napoli e a lui spetterebbe tutta la parte tecnica mentre al presidente quella gestionale. Non molto temo fa disse: “Un giorno verrò a Napoli a vincere”, io credo che questo momento possa essere arrivato. Il desiderio di Conte e famiglia è di restare in Italia. L’alternativa resta Italiano”.