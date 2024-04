Meluso non si sbilancia: “Al Napoli anche il prossimo anno? Vedremo”

Mauro Meluso, ds azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Bisogna tenere alta la concentrazione nelle prossime settimane. Non bisogna pensare che la stagione sia finita, il calcio è bello perchè va fuori da ogni logica. Ci sono cose scontate che possono essere ribaltate, quindi la nostra indicazione è tenere l’attenzione sempre al massimo”.

Al Napoli anche il prossimo anno? “Non lo so, è ancora presto per dirlo. Anche se avessi un progetto ben chiaro sarebbe poco producente parlarne ora. Come ho detto bisogna tenere la concentrazione alta”.