Schwoch: “Manna? Il suo arrivo potrebbe aiutare Conte a scegliere Napoli. Antonio potrebbe risollevare la squadra”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione radiofonica Radio Goal riguardo le ultime voci che accostano il nome del ds Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus, al Napoli.

Secondo l’ex calciatore, l’approdo del dirigente sportivo potrebbe influenzare la scelta di un nome caldo accostato al Napoli:“L’arrivo di Manna potrebbe aiutare Antonio Conte a scegliere Napoli per la sua prossima esperienza. Antonio è un allenatore che trasmette ai propri calciatori la voglia di non mollare mai. Il tecnico potrebbe risollevare questa squadra che ha bisogno di essere stimolata di nuovo”.

Proprio riguardo il periodo difficile che sta affrontando il club partenopeo, Schwoch si esprime così: “Di certo, i giocatori del Napoli non sono diventati scarsi ma qualcuno ha mollato un po’. Quando raggiungi la vetta, è difficile restarci; se lo fai a Napoli, è ancora più difficile. È facile esprimersi così dall’esterno, non vivendo le cose ma non può esserci questo divario tra il Napoli della scorsa stagione e quello attuale. In questo caso, le colpe vanno sempre suddivise, dai vertici, ovvero il presidente, fino al magazziniere”.