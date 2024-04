Calciomercato.com – Il sogno di ADL è Conte: ecco i due potenziali acquisti per convincerlo

Le ultime voci di mercato avvicinano il nome di Antonio Conte alla panchina del Napoli. L’esperienza di Francesco Calzona in azzurro è alle porte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per la prossima stagione.

Il nome in pole è quello di Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, che sembra non essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club toscano ed è pronto ad una nuova avventura.

Il sogno di Aurelio De Laurentiis, però, resta l’ex CT della Nazionale italiana; stando a quanto riportato dal portale Calciomercato.com, il patron del Napoli avrebbe avviato i contatti con il tecnico leccese: “Le proposte da parte di De Laurentiis per farlo arrivare ai piedi del Vesuvio sono frequenti. L’ingaggio da oltre sei milioni di euro non spaventa il patron azzurro“.

Inoltre, il presidente del club campano avrebbe parlato con l’allenatore di due potenziali acquisti per convincerlo a trasferirsi nella città partenopea: “Si tratta di fedelissimi dell’ex Inter e Juve come Romelu Lukaku e Dejan Kulusevski. Se il primo è in prestito dal Chelsea alla Roma e tra un paio di mesi tornerà a Londra, il secondo invece è del Tottenham ma con Postecoglou fatica a trovare continuità e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A”.