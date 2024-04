TMW – Micheli e Mantovani restano al Napoli: affiancheranno il prossimo DS Manna

Giovanni Manna, ex capo scout della dirigenza juventina, a partire dalla prossima stagione diventerà il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Juventus starebbe pensando a Matteo Scala come nuovo capo scout, attuale dirigente del Genoa. Nelle ultime ore anche i nomi di Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, responsabili dello scouting del Napoli, erano stati accostati alla Juventus ma, sempre secondo il portale online, entrambi dovrebbero rimanere a Napoli ed affiancare il prossimo ds Giovanni Manna.

lnvece, per quanto riguarda il contratto di Giuseppe Pompilio con il Napoli, come quello di Meluso, è in scadenza a giugno e potrebbe abbracciare il progetto della Juventus e raggiungere l’ex collega Cristiano Giuntoli.