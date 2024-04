Repubblica – Italiano è in pole per la panchina azzurra

De Laurentiis sta valutando l’opzione di Vincenzo Italiano come possibile allenatore del Napoli. Il presidente azzurro ha apprezzato Italiano fin dai tempi dello Spezia, secondo quanto riportato da Repubblica oggi in edicola. La sua stima per Italiano è nota sin dalla scorsa estate, anche se non avrebbe mai voluto interferire con una società amica come la Fiorentina. Tuttavia, questa volta la situazione sembra diversa: Italiano potrebbe lasciare la Viola al termine della stagione, sperando magari di concludere il suo ciclo con un trofeo, con la Coppa Italia e la Conference League nel mirino. Ciò renderebbe più agevole un eventuale approccio con il Napoli. Italiano si ritiene pronto per guidare una grande squadra.

Inoltre, c’è un retroscena interessante: Spalletti avrebbe considerato Italiano come suo successore alla guida del Napoli già la scorsa estate. Lo vede come un allenatore dotato di idee innovative, e tra i due è nato un buon rapporto sin da quando Spalletti è diventato un membro della famiglia a Coverciano con la nazionale italiana.