Nuova partnership per il Napoli: accordo con Betsson Sport

Nuova partnership per il Napoli, che durante la sfida contro l’Atalanta ha comunicato l’ufficialità della collaborazione con Betsson Sport. Entrambe hanno lo scopo di discutere dello sport come un insieme di ricordi difficili da dimenticare per tutti i tifosi. Stefano Tino (Managing Director Italy in Betsson Group) ha evidenziato tutto l’entusiasmo per questo progetto. Come obiettivo c’è anche quello di portare il brand Napoli a un livello superiore. Queste le parole di Stefano Tino: “Siamo molto felici di annunciare questa collaborazione con il Napoli. Abbiamo e condividiamo entrambi la passione per l’eccellenza, siamo pronti a portare avanti questa visione attraverso questa stimolante collaborazione”.