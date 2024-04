Damiani: “Il Napoli ha grandi ambizioni anche senza la qualificazione in Champions”

Oscar Damiani ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte sulla situazione del Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli resta ambizioso nonostante quest’annata e secondo me ingolosisce diversi allenatori, anche senza la qualificazione in Champions. Per esempio De Zerbi passando al Napoli farebbe un passo in avanti molto importante. Ora è difficile fare dei pronostici su chi possa arrivare a Napoli, sicuramente la società e la squadra dovranno avere dei cambiamenti. Adesso è importante concludere bene la stagione e cercare di fare più punti possibili per valutare anche dei calciatori presenti in squadra che potrebbero incoraggiare la società a tenerli. Non penso ci sia bisogno di una vera rivoluzione. 3-4 cambi però si, anche rinunciare a qualche esperto che potrebbe restare senza stimoli. Non bisogna stravolgere”.

Ha poi aggiunto sul prossimo allenatore del Napoli: “E’ un po’ presto per parlarne, anche se i tempi sono quelli giusti per individuare quello giusto. Le squadre sono tutte concentrate per il rush finale, con i propri obiettivi, è difficile pensare che il Napoli sia riuscito a trovare un accordo con il prossimo allenatore. A pensarci sarà De Laurentiis assieme ai dirigenti che hanno lavorato bene riuscendo a portare in alto il Napoli. Calzona sta facendo bene, si leggono i nomi di De Zerbi, Italiano e qualcuno straniero. Italiano è un buon allenatore, bisogna ricordare che Napoli è una piazza difficile, dove ci sono tante pressioni. Nonostante questo, sarebbe una buona scelta”.