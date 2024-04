Coppa Italia – Juve-Lazio 2-0: Vlahovic e Chiesa decidono l’andata

La prima semifinale d’andata tra Juventus e Lazio è stata vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri per 2-0. Una Juventus che ha fatto la partita, soprattutto nel secondo tempo dove ha cercato di pressare ancora di più la squadra di Tudor. La Lazio non ha creato quasi nessun pericolo alla difesa bianconera. Juve che passa in vantaggio con la rete di Federico Chiesa al minuto 50′ uno contro uno con Mandas su assist di Cambiaso. Il raddoppio arriva al minuto 64′ con Dusan Vlahovic che salta Casale e con il mancino la piazza nell’angolino. Il 23 aprile alle ore 21:00 ci sarà il ritorno allo Stadio Olimpico.