L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione attuale in casa Napoli. Secondo il quotidiano la Pasqua è stata amara per il Napoli, che ha subito una sconfitta interna contro l’Atalanta. L’umore è comprensibilmente abbattuto, ma ora il compito di Francesco Calzona è risollevare l’orgoglio della squadra e chiudere la stagione nel migliore dei modi. La città merita rispetto, e il Napoli deve fare di più per raggiungere gli obiettivi parziali. Da adesso in poi, non c’è spazio per errori, a partire dalla prossima partita contro il Monza