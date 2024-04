L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione del sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano l’addio di Osimhen, preannunciato da Aurelio De Laurentiis, sembra sempre più probabile. Questo potrebbe liberare risorse significative per il Napoli sul mercato. Le opzioni per il nuovo centravanti sono: Jonathan David del Lille, 24 anni, canadese. È un nome già noto ai piani di mercato azzurri. Santiago Gimenez del Feyenoord, 23 anni, nazionale messicano, la cui giovane età e il suo talento lo rendono un’opzione interessante. Il sogno però si chiama Joshua Zirkzee, 22 anni, attualmente al Bologna. Il Bayern Monaco ha il diritto di attivare una clausola rescissoria da 40 milioni di euro per lui.