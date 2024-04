L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano a centrocampo bisognerà colmare il buco creato dalla cessione di Elmas; un buco pronto a dilatarsi con l’addio di Zielinski, promesso sposo dell’Inter. Il primo obiettivo è Georgiy Sudakov, 21 anni, centrocampista/trequartista dello Shakhtar Donetsk. Il Napoli sembra determinato a portarlo in squadra, nonostante l’offerta di 40 milioni di euro rifiutata dallo Shakhtar Donetsk, che spera di ottenere una cifra ancora più alta in estate. La trattativa è ancora aperta, e Sudakov è ambito anche dalla Juventus.