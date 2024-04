L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione sul prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano il sogno di De Laurentiis per la panchina del Napoli resta sempre Antonio Conte, ciò nonostante il presidente si sta guardando attorno per valutare delle alternative. Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, sembra essere in pole position per guidare il Napoli nella prossima stagione. Raffaele Palladino, tecnico del Monza. Infine, Francesco Farioli, discepolo di Roberto De Zerbi, è un altro nome da tenere d’occhio. Il suo amore per il 4-3-3, potrebbe essere un punto a suo favore.