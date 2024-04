L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia, sta facendo il suo possibile per essere in campo domenica contro il Monza, dopo la contrattura all’aduttore sinistro. Dopo aver saltato la partita contro l’Atalanta il georgiano sta gradualmente accelerando per essere pronto per domenica. Il suo rientro nel tridente d’attacco, al fianco di Victor Osimhen, rappresenta una speranza per il Napoli nella corsa verso un posto l’Europa League o la Conference League, dopo aver perso le aspirazioni per la Champions League.