L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione portiere in casa Napoli. Secondo il quotidiano la situazione dei portieri al Napoli per il futuro è molto intricata. Su Alex Meret il Napoli ha attivato la clausola per il prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2025. Tuttavia, i colloqui tra il giocatore e il club continueranno nei prossimi mesi, poiché Meret non andrà via a parametro zero. Invece Elia Caprile giovane portiere di 22 anni, attualmente in prestito all’Empoli, tornerà alla base. Caprile ha bisogno di giocare con continuità per crescere, e il Napoli dunque dovrà valutare attentamente i piani per entrambi.