L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista del match contro il Monza. Secondo il quotidiano il Napoli si prepara per una partita importante contro il Monza, e sembra che ci saranno alcuni cambi rispetto alla formazione che ha affrontato l’Atalanta. Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe essere il primo cambio rispetto alla formazione che ha perso contro l’Atalanta. Anche Mathias Olivera potrebbe essere un altro cambiamento in difesa. Dopo aver iniziato dalla panchina contro l’Atalanta, potrebbe essere schierato dal primo minuto contro il Monza. A centrocampo potrebbe ritornare Piotr Zielinski, che ha avuto un secondo tempo di spessore contro la Dea. Cyril Ngonge invece potrebbe insidiare Matteo Politano nel tridente d’attacco.