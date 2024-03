In casa il rendimento è da ottavo posto: le statistiche del Napoli al Maradona

La stagione del Napoli sta volgendo al termine, probabilmente non nel migliore dei modi.

Siamo giunti ormai all’ultimo scorcio della stagione e, proprio ieri, gli azzurri hanno fornito un’altra prestazione deludente, questa volta tra le mura amiche del Maradona contro l’Atalanta di Gasperini. Un 0-3 che ha un duplice effetto negativo: il primo riguardo l’allontanamento costante dalla zona Champions e il secondo implementare un rendimento interno che, in effetti, non è mai decollato soprattutto al Maradona. Le statistiche dei partenopei in casa sono il riflesso di un’annata che non ha dai mai una vero equilibrio tra risultati e forma fisica e mentale dei calciatori stessi. Parlando più nello specifico di numeri, in effetti, il Napoli in casa è la forza numero otto di questa Serie A 2023/2024: 6 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte per gli azzurri per un totale di soli 22 punti, davvero pochi per una squadra che lo scorso anno aveva vinto il tricolore. Dati che in trasferta non cambiano di tantissimo, dato che la somma dei punti lontano dal Maradona reca solo 23 per la tabella.