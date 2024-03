Top 5 obiettivi del Napoli per la prossima stagione

Il Napoli deve prepararsi alla prossima stagione, la qualificazione alla Champions dopo la sconfitta contro l’Atalanta è quasi ormai svanita del tutto. Si parla tanto negli ultimi giorni di una possibile rifondazione, tenendo solo chi vuole davvero restare e dare il 100% per la maglia azzurra. Ci sono anche i capitoli cessioni, rinnovi e clausole di mezzo. L’ultimo rinnovo è quello di Osimhen, firmato a dicembre.

Come sappiamo Zielinski andrà via in scadenza ( destinazione Inter), Dendoncker quasi sicuramente tornerà all’Aston Villa, Demme andrà anche lui in scadenza e Osimhen sarà al centro del mercato estivo, anche lui possibile cessione. C’è anche la situazione Traorè, da vedere se il Napoli deciderà di riscattarlo o meno.

I 5 obiettivi seguiti dal Napoli: In attacco c’è stato un interesse verso Zirkzee del Bologna, ma senza Champions sarà difficile vederlo in azzurro. L’alternativa è Santiago Gimènez attaccante del Feyenoord, che quest’anno ha realizzato 21 gol in 25 gare. In caso di cessione di Osimhen il Napoli potrebbe puntare su di lui.

Per il centrocampo: Gli occhi sono puntati ovviamente su Koopmeiners, che era stato vicino al Napoli già quest’anno. L’olandese ha dichiarato di voler essere ceduto, e chissà che il Napoli riesca a convincere definitivamente il trequartista. Sempre a centrocampo gli azzurri sarebbero interessati a Leon Goretzka centrocampista del Bayern Monaco, il cui futuro dipenderà dal nuovo allenatore dei bavaresi. Il contratto del tedesco scadrà a giugno del 2026, ma è tutto da decidere. C’è anche il nome di Sudakov, gioiello dello Shakhtar Donetsk, il Napoli aveva già offerto 40 milioni per lui a gennaio.