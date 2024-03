TMW – Grana Meret, o rinnovo nel 2024 o addio: ADL vuole evitare un nuovo caso Zielinski

Non solo in attacco, con la ormai certa partenza di Osimhen, un’altra delle grane del Napoli è tra i pali, con il contratto di Alex Meret prossimo alla scadenza.

La situazione del portiere friulano è molto particolare, nel suo contratto con il Napoli, infatti, c’è una clausola per il rinnovo automatico che, a sentire le parole del suo agente Federico Pastorello si attiverà. Lo stesso agente, ha spiegato ai microfoni di tuttomercatoweb.com che se pur vero che il club eserciterà la clausola, porterà ad un rinnovo solo annuale, per questo motivo le parti stanno già discutendo per un nuovo contratto.

Il patron azzurro, che si è lasciato soffiare il polacco da Marotta, non non vuole ripetersi con Meret, e a prossima estate in tal senso sarà decisiva. Anche con la nuova scadenza 2025, o firma un nuovo accordo o sarà addio.