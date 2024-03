SSC Napoli, l’iniziativa del club: “Insieme allo stadio per gridare no al razzismo”

Nei giorni scorsi si è discusso abbastanza sul caso Acerbi-Juan Jesus, dove il difensore italiano è stato assolto dall’accusa di razzismo nei confronti del calciatore brasiliano.

Il Napoli, dopo aver mostrato indignazione in un comunicato ufficiale per la decisione del Giudice sportivo, ha comunicato che non parteciperà alla campagna Keep racism out, organizzata dalla Lega Serie A.

Quest’oggi il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, comunica che alle 12:10 si schiererà contro il razzismo dopo l’episodio di San Siro tra Juan Jesus ed Acerbi: “Insieme allo stadio per gridare no al razzismo #NOTORACISM”.

Dunque, iniziativa che coinvolgerà anche i quasi 55 mila tifosi partenopei sugli spalti, pronti a sostenere Juan Jesus.