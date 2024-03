Napoli-Atalanta, le formazioni ufficiali: la decisione di Calzona su Raspadori

Dopo due settimane di stop, ritorna la Serie A alle 12:30: il Napoli di Calzona sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Con un pubblico caratterizzato da quasi 55 mila spettatori, il Napoli è a caccia di 3 punti fondamentali per avvicinarsi alla zona Champions, così come l’Atalanta.

Il tecnico del Napoli fa i conti con un’assenza importante, quella di Kvaratskhelia: al suo posto schiera Raspadori, affiancato da Osimhen e Politano.

Per quanto riguarda la Dea, Gasperini non avrà a disposizione De Ketelaere, alle prese con un infortunio rimediato in nazionale e con Koopmeiners non al top della condizione; infatti, l’olandese parte dalla panchina.

Ecco le formazioni per Napoli-Atalanta:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Miranchuk, Scamacca.