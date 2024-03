CdS – La storia tra Koopmeiners e il Napoli non è finita: ADL ci riproverà in estate

Dopo essere stato per mesi, se non per anni, sul taccuino della dirigenza del Napoli, il nome di Teun Koopmeiners ritorna ad essere uno degli obiettivi di mercato per la prossima stagione.

Il Napoli, dopo che la scorsa estate era arrivato ad offrire 48 milioni di euro per il centrocampista olandese, poteva acquistarlo nel 2020 per soli 14 milioni.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Teun Koopmeiners è stato vicino al Napoli quattro stagioni fa quando militava nell’AZ, in Olanda: “La prima notte, e fu amore a prima vista, il 22 ottobre del 2020. Con quattordici milioni di euro, si sarebbe chiuso al volo un affare che stava germogliando tra i fili d’erba d’uno stadio fatto a misura d’uomo: ma il mercato, si sa, è un diavolo che fa pentole e pure coperchi. Per un bel po’, il Napoli ci ha provato, poi le strade dei Progetti non si sono incrociate e l’Atalanta, che è sveglia, non ha bruciato quelle chanches offerte dal destino”.

Nonostante l’offerta rifiutata da parte dell’Atalanta durante la scorsa estate, il Napoli di Aurelio De Laurentiis vuole riprovarci per l’olandese, pronto a scontrarsi anche con la concorrenza, tra cui la Juventus di Giuntoli: “Koopmeiners è uno che sa fare tutto (il mediano, la mezzala, il centrale, se serve pure il difensore) e che, come raccontano le statistiche, segna anche parecchio: siamo a dodici gol, per uno che di mestiere dovrebbe fare altro, e che invece ha il fisico per stordire chiunque. Koopmeiners è una magica tentazione, ha costi che stanno diventando proibitivi, una concorrenza (Giuntoli, chiaramente) con la quale entrare in conflitto, e però rimane un pensiero stupendo da coccolarsi sottovoce, poi si vedrà cosa fare e come farlo”.