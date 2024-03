Sono terminate da poco le due partite delle ore 15 in programma per la 30° giornata di Serie A.

Il Torino ha battuto il Monza per 1-0 con rete di Sanabria, risultato che permette ai granata di posizionarsi ad una sola lunghezza del Napoli, a quota 44 punti in classifica, per gli ospiti espulso Pessina. Pareggio invece tra Genoa e Frosinone con il vantaggio iniziale di Gudmundsson a cui ha risposto Reinier per i ciociari.