Serie A, il Napoli e Di Lorenzo potrebbero essere sanzionati dalla Lega per la protesta della sfida con l’Atalanta

Il Napoli e il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo potrebbero essere sanzionati dalla Lega Serie A in seguito alla protesta messa in atto prima della sfida contro l’Atalanta. Il numero 22 azzurro ha infatti utilizzato una doppia fascia bianca al posto della tradizionale fascia da capitano con la scritta ‘Serie A’. Il motivo per cui si è deciso di utilizzare questa doppia fascia particolare è la protesta contro la Lega Serie A e contro le iniziative antirazzismo proposte dalla Lega, che gli azzurri ritengono ipocrite in seguito al caso Juan Jesus-Acerbi. Unica squadra a non esser sanzionata perché utilizza una fascia diversa da quella delle altre squadre è la Fiorentina, che attraverso una deroga concessa dalla Lega può ricordare l’ex capitano Davide Astori. Un altro caso simile a quello del Napoli è dato da Alessandro Florenzi, che ai tempi della Roma non indossò la fascia della Serie A e per questo motivo venne sanzionato.