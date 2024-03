Giordano: “Al Napoli serve una rivoluzione, al Napoli servono 2 centrali titolari, poi va sostituito Osimhen”

Il giornalista ed esperto di mercato Marco Giordano sul proprio profilo X ha scritto alla fine della sfida tra il Napoli e l’Atalanta, perso 0-3 dagli azzurri di Calzona. Nel commento su X si è parlato della rivoluzione azzurra che dovrà esserci nel corso dell’estate, con l’acquisto di due centrali difensivi, ma soprattutto la vendita di Osimhen e l’acquisto di un suo sostituto. Proprio il nigeriano si dice dovesse essere venduto in estate per ricevere più soldi, come suggerito da chi aveva vinto lo Scudetto e ne era stato l’artefice. Poi le colpe del tecnico azzurro Calzona, che spreca il primo tempo solo utilizzando la palla lunga, e gli errori difensivi che non dipendono dal tecnico. Questo il suo commento: “Cala il sipario. Ora, sotto con la rivoluzione. Al #Napoli servono 2 centrali titolari, ricambi veri sugli esterni alti, più forza in mediana. E poi va sostituito Osimhen: andava venduto quest’estate, come era stato suggerito a De Laurentiis dagli artefici dello scudetto. Le colpe di Calzona, poi, ci sono tutte: un tempo sprecato a cercare la palla lunga, mai un triangolo. Poi, ovviamente, i disastri difensivi non possono essere solo responsabilità del tecnico. Tocca a De Laurentiis alzare la testa“.