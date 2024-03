TMW – Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: le scelte di Calzona e Gasperini

Ci siamo. Ritorna la Serie A e saranno Napoli e Atalanta ad aprire la trentesima giornata del campionato italiano, in campo alle 12:30.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ci sono pochi dubbi per Calzona per quanto riguarda la formazione da schierare quest’oggi: “Meret tra i pali e Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui (favorito su Olivera) in difesa. A centrocampo confermato Traorè nel terzetto con Lobotka e Anguissa, in attacco ritorna Osimhen al centro con Politano a destra e Raspadori a sinistra”.

Per quanto riguarda l’Atalanta, Gasperini dovrà fare i conti con alcuni infortunati, tra cui Charles De Ketelaere, che salta la sfida, e Koopmeiners ma l’olandese recupera e partirà dalla panchina: “Carnesecchi confermato tra i pali e la difesa a tre formata da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. In mezzo al campo spazio a De Roon ed Ederson, con Holm e Ruggeri sulle corsie esterne: davanti tre maglie per quattro nomi, al momento Pasalic e Miranchuk andranno a supporto di Scamacca, con Lookman che partirà dalla panchina“.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori.

ATALANTA (3-4-1-2) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Miranchuk.