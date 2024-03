Per la gara di campionato contro l’ Atalanta, in programma domani alle ore 12:30, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con buon anticipo rispetto al fischio d’inizio, per poter avviare correttamente alle procedure d’ingresso. I tornelli apriranno alle ore 10:00, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge. La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell’impianto sono riservati agli abbonati dall’apertura dei cancelli fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio.