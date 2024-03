Probabile formazione MN, torna Osimhen dall’inizio, dubbio Olivera-Mario Rui

Il Napoli dopo la sosta per le Nazionali torna in campo contro l’Atalanta. E’ una gara fondamentale per entrambe le squadre che sono in corsa per la qualificazione Champions. Gli azzurri devono recuperare terreno, quindi proveranno a portare a casa i tre punti. I nerazzurri, invece, proveranno ad allungare sui campioni d’Italia. La gara si gioca domani alle 12.30 di domani allo Stadio Diego Armando Maradona. Calzona opterà per il consono 4-3-3 con Meret in porta, in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus che potrebbe e Mario Rui in vantaggio su Olivera. Il centrocampo sarà formato da Anguissa, Lobotka e Traorè, favorito su Zielinski. L’attacco sarà orfano di Kvaratskhelia infortunatosi con la Georgia, al suo posto ci sarà Raspadori in vantaggio su Lindstrom, ed affiancherà Osimhen, e Politano.