Gaetano apprezzato a Cagliari, Dossena: “Con lui abbiamo alzato il livello”

Ai microfoni di Radio TV Serie A è intervenuto Alberto Dossena. Il difensore del Cagliari ha parlato della corsa alla salvezza. In particolare, ha elogiato Gianluca Gaetano in prestito dal Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“In mezzo alla tempesta della corsa salvezza noi abbiamo un timoniere (Ranieri, ndr) che già la scorsa stagione ci ha portato alla promozione dalla Serie B alla Serie A. Il Cagliari è un gruppo unito che lavora senza sbavature anche nei momenti di difficoltà. Con l’arrivo di Mina e Gaetano abbiamo alzato ulteriormente il livello”.

Il Cagliari e mister Ranieri

“Devo molto a mister Ranieri. Ha creduto subito in me. Ho un rapporto umano e tecnico molto stretto. Corregge gli errori, consiglia, ti aiuta in ogni momento. Come lo si vede all’esterno è in campo. E’ un “Signore del calcio”, trasparente, anche nelle reazioni, rare, forti”.

La Serie A

“L’impatto della Serie A si fa sentire. Io ci sono arrivato a 25 anni. Ho trovato fisicità impressionante e molta qualità. All’inizio non è stato facile. Importante accumulare esperienza e partite per essere tranquillo”.

La promessa in caso di salvezza.

“In caso di salvezza taglierò la barba, i capelli assolutamente no. Nello spogliatoio nessun patto, stiamo pensando a lavorare. In caso di raggiungimento dell’obiettivo faremo una bella grigliata di squadra”.