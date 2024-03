A Radio Marte è intervenuto il giornalista Antonio Giordano che ha detto la sua sulla situazione dell’attacco del Napoli. Ecco quanto detto:

“Al posto di Kvaratskhelia farei giocare Lindstrom: il ragazzo merita un’occasione, per me puor fare tanti ruoli, trequartista, mezz’ala, anche esterno. E’ un incompiuto in chiave napoletana ma in Germania è stimato, per me non perde valore sul mercato. Simeone gioca poco, la prima punta è Osimhen, la riserva è Raspadori, è chiaro che per il Cholito c’è stato poco spazio. Ha giocato lo scorso anno con una ferocia incredibile, è un ragazzo straordinario. Ha mercato e quindi è chiaro che a fine stagione lasciare”.