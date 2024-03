Abodi: “Per contrastare il razzismo ci vuole compatezza, comprendo la decisione del Napoli sul patch”

L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha commentato le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi in merito alla vicenda Juan Jesus-Acerbi. Ecco quanto detto:

“Non voglio aggiungere nulla. Dire che siamo contro il razzismo lo ritengo a questo punto non scontato, ma non mi soddisfa. Mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per farlo e mi auguro che Acerbi sia in pace con sè stesso. Capisco la decisione del Napoli sul togliere le patch contro il razzismo dalla maglia Comprendo l’amarezza, partendo dal rispetto nei confronti di Juan Jesus, però ritengo che bisogna fare uno sforzo per contrastare il fenomeno. Ci vuole compattezza”.