Di Gregorio: “Sto benissimo a Monza. Futuro? Valuteremo”

Lo scudetto cucito sul petto non è mai bastato a convincere i tifosi su Alex Meret. Se la società sembra avergli dato piena fiducia affidandogli la porta nell’anno dello scudetto, non sembrerebbe lo stesso per il futuro. Neanche l’ex Spal sembrerebbe convinto di poter restare al Napoli. Perciò, gli azzurri lavorano per cercare un nuovo portiere titolare.

Sul taccuino di Meluso c’è, tra i tanti, il nome di Michele Di Gregorio, portiere del Monza. Intervistato a La Stampa, il classe 1997 ha parlato del suo futuro: “Mi piace pensare all’oggi senza guardare troppo in là – ha spiegato – perché altrimenti si fanno male le cose quotidiane. Voglio concentrami su questi due mesi col Monza. Poi, dopo l’ultima giornata di campionato, vedremo cosa ci sarà di concreto. Sto benissimo a Monza. Non ho bisogno di scappare. Se verrà qualcosa per fare uno step, lo valuteremo”.