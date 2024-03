L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione in attacco del Napoli. Secondo il quotidiano Osimhen è ormai prossimo all’addio in estate. Per sostituire il nigeriano, De Laurentiis è pronto all’investimento pesante. Il sogno è Zirkzee, ma senza Champions è molto difficile riuscire ad assicurarselo. Così il Napoli ha messo le proprie attenzioni su Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord: 21 gol in 25 gare di campionato per il messicano nato a Buenos Aires.