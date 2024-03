L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano è stato uno degli investimenti più importanti dell’era De Laurentiis. Il Napoli lo ha preso dal Sassuolo per una quarantina di milioni ma non ha ancora trovato una collocazione tattica definitiva. Per la società azzurra, il classe 2000 di Bentivoglio resta un elemento sul quale puntare. Lui scalpita e vorrebbe più minuti. E l’Europeo potrebbe essere un palcoscenico sul quale mettersi in mostra.